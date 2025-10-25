Первый в РФ завод префаб-конструкций построят в Нижегородской области

Префаб-технологии подразумевают метод строительства из изготовленных на заводе компонентов, включая стеновые панели, лестницы и готовы блоки зданий.

Уточняется, что производство запланировала открыть компания «Технобетонгрупп». Объем инвестиций в проект составит около 2,2 миллиарда рублей. Предприятие рассчитывает поставлять свои префаб-конструкции как в регионы России, так и в страны СНГ.

