В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

По его словам, иноагенты, предавший страну, понесут ответственность за свои действия по всей строгости закона.

Закон предусматривает, что после однократного нарушения порядка деятельности иностранного агента или при наличии судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Подобные изменения отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар сказала «Радиоточке НСН», что государство не заинтересовано в том, чтобы заводить больше уголовных дел, ужесточая ответственность для иноагентов. По ее словам, цель законопроекта — заставить иноагентов внимательнее относиться к своим обязанностям.

