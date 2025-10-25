В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
С 26 октября в России вступят в силу изменения, внесенные в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность для иноагентов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, иноагенты, предавший страну, понесут ответственность за свои действия по всей строгости закона.
Закон предусматривает, что после однократного нарушения порядка деятельности иностранного агента или при наличии судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Подобные изменения отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар сказала «Радиоточке НСН», что государство не заинтересовано в том, чтобы заводить больше уголовных дел, ужесточая ответственность для иноагентов. По ее словам, цель законопроекта — заставить иноагентов внимательнее относиться к своим обязанностям.
