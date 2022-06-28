«Очереди на замену не стоят:» Почему ТЦ не спешат разрывать контракты с зарубежными арендаторами

Владельцы российских торговых центров не будут массово разрывать контракты с компаниями из недружественных стран, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Ранее Госдума приняла законопроект о новых правилах для арендодателей в России. Он призван защитить оставшиеся в РФ бизнесы и предполагает возможность одностороннего отказа от исполнения договоров аренды.