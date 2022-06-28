«Очереди на замену не стоят:» Почему ТЦ не спешат разрывать контракты с зарубежными арендаторами

Сейчас нет «замечательных арендаторов», готовых через неделю заменить ушедшие из России компании, сказал в эфире НСН Олег Войцеховский.

Владельцы российских торговых центров не будут массово разрывать контракты с компаниями из недружественных стран, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Ранее Госдума приняла законопроект о новых правилах для арендодателей в России. Он призван защитить оставшиеся в РФ бизнесы и предполагает возможность одностороннего отказа от исполнения договоров аренды.

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«Все бренды, которые приостановили работу, достаточно ценны для торговых центров. ТЦ видят, что не зря эти бренды сидят месяцами и выжидают, что в результате смогут приять положительное решение. Поэтому управляющие компании стараются особо на них не давить. Второй момент: если бы в очереди стояли такие замечательные арендаторы, которые были бы готовы открыться с подобным ассортиментом и начать платить аренду через неделю… Но такой картины сейчас нет», - сказал Войцеховский.

По его словам, компаниям невыгодно выгонять арендаторов.

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«Если управляющая компания разорвет договор в одностороннем порядке, она ничего не выиграет. Как один из механизмов в определенной ситуации – это очень хорошо и дает дополнительную гибкость для арендодателя, но я сомневаюсь, что это будет применяться в массовом порядке. Чисто с экономической точки зрения, у меня предположение, что Госдума считает, что, если сеть перешла под контроль российского юрлица, вероятность того, что она запустится, будет гораздо выше», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко говорил НСН, что не верит в качественную работу российских бизнесов, купленных «за копейки» на фоне ухода зарубежных компаний.

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ФОТО: facebook.com
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