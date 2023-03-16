Ценные ли бумаги? Кому угрожает делистинг на бирже NASDAQ
Никакой угрозы самим компаниям тут нет, так как для них всё уже давно случилось, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН.
Делистинг ценных бумаг российских компаний на бирже NASDAQ не несёт угрозу самим компаниям, а вот акционерам стоит побеспокоиться. Такое мнение выразил в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм 24 марта, включая акции «Яндекса», а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и Cian. В таком случае ценные бумаги исключатся из котировального списка фондовой биржи. Голубовский рассказал, как это решение скажется на компаниях и инвесторах.
«У компаний никаких проблем нет. Проблемы могут быть у акционеров. Если у кого-то ещё остались эти расписки, которые сейчас уйдут с бирж, то будет совершенно непонятно, как их продать. Их надо будет как-то конвертировать в какие-то бумаги, которые будут котироваться на московском рынке. Если иностранный инвестор владеет этими расписками, то ему вообще будет непонятно, как их реализовать. Вот для иностранцев это нехорошая тема, но я думаю, что иностранцев там не осталось уже просто», - отметил финансист.
Он подчеркнул, что для компаний всё уже давно случилось, а сейчас переживать не надо.
«Для каких-то мелких розничных инвесторов это просто обнуление стоимости капитала на неопределённый срок. Может, когда-нибудь ситуация изменится. Российским инвесторам можно будет как-нибудь сконвертировать расписки в российские бумаги. Никакой угрозы компаниям тут нет. Для компаний всё уже давно случилось. Здесь вопрос только в том, как страдают финансовые акционеры из-за развала финансовой логистики», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в бумагах российских компаний и так не было ликвидности, так что стоимость акций не имеет большого значения.
«Я думаю, что в этих бумагах и так ликвидности не было никакой, поэтому стоимость этих акций как индикатора капитализации не имеет значения. Арбитраж, я думаю, там уже никто не делал. Я думаю, они ничего не потеряют ни с точки зрения индикатора капитализации, ни с точки зрения возможности привлекать капитал уж тем более, потому что западные рынки для нас закрыты на неопределённый срок», - рассудил эксперт.
Он также усомнился в целесообразности обжалования решения.
«Я бы даже не пытался обжаловать это. Не та атмосфера абсолютно. Врагам не дадут справедливого суда», - резюмировал Голубовский.
В российских компаниях заявили, что делистинг ценных бумаг на бирже NASDAQ никак не отразится на деятельности предприятий. Так, в компании Ozon изучают процесс обжалования, «Яндекс» также собирается обжаловать решение – там заявили, что в любом случае акции «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже.
В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.
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