Ценные ли бумаги? Кому угрожает делистинг на бирже NASDAQ

Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм 24 марта, включая акции «Яндекса», а также Ozon, HeadHunter, Qiwi и Cian. В таком случае ценные бумаги исключатся из котировального списка фондовой биржи. Голубовский рассказал, как это решение скажется на компаниях и инвесторах.

«У компаний никаких проблем нет. Проблемы могут быть у акционеров. Если у кого-то ещё остались эти расписки, которые сейчас уйдут с бирж, то будет совершенно непонятно, как их продать. Их надо будет как-то конвертировать в какие-то бумаги, которые будут котироваться на московском рынке. Если иностранный инвестор владеет этими расписками, то ему вообще будет непонятно, как их реализовать. Вот для иностранцев это нехорошая тема, но я думаю, что иностранцев там не осталось уже просто», - отметил финансист.

Он подчеркнул, что для компаний всё уже давно случилось, а сейчас переживать не надо.

«Для каких-то мелких розничных инвесторов это просто обнуление стоимости капитала на неопределённый срок. Может, когда-нибудь ситуация изменится. Российским инвесторам можно будет как-нибудь сконвертировать расписки в российские бумаги. Никакой угрозы компаниям тут нет. Для компаний всё уже давно случилось. Здесь вопрос только в том, как страдают финансовые акционеры из-за развала финансовой логистики», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в бумагах российских компаний и так не было ликвидности, так что стоимость акций не имеет большого значения.

«Я думаю, что в этих бумагах и так ликвидности не было никакой, поэтому стоимость этих акций как индикатора капитализации не имеет значения. Арбитраж, я думаю, там уже никто не делал. Я думаю, они ничего не потеряют ни с точки зрения индикатора капитализации, ни с точки зрения возможности привлекать капитал уж тем более, потому что западные рынки для нас закрыты на неопределённый срок», - рассудил эксперт.

Он также усомнился в целесообразности обжалования решения.

«Я бы даже не пытался обжаловать это. Не та атмосфера абсолютно. Врагам не дадут справедливого суда», - резюмировал Голубовский.

В российских компаниях заявили, что делистинг ценных бумаг на бирже NASDAQ никак не отразится на деятельности предприятий. Так, в компании Ozon изучают процесс обжалования, «Яндекс» также собирается обжаловать решение – там заявили, что в любом случае акции «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже.

В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.

