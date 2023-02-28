Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар

Это связано с ростом интереса клиентов к этим валютам. Как заявили участники рынка, появление новых фьючерсов должно подтолкнуть развитие валютных пар дружественных юрисдикций. Эксперты прогнозируют заметные объемы торгов в первые недели.

Участники рынка ждут появления более интересной валюты — дирхама ОАЭ или фьючерса на него, так как большое число торговых путей сейчас перестроилось на ОАЭ. Кроме того, расчеты с индийскими компаниями тоже могут перейти на дирхам, что увеличит объемы операций.

Напомним, ранее Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, в перечень были включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

