Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар
Московская биржа с 1 марта запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары турецкая лира—российский рубль и гонконгский доллар—российский рубль, сообщает «Коммерсант».
Это связано с ростом интереса клиентов к этим валютам. Как заявили участники рынка, появление новых фьючерсов должно подтолкнуть развитие валютных пар дружественных юрисдикций. Эксперты прогнозируют заметные объемы торгов в первые недели.
Участники рынка ждут появления более интересной валюты — дирхама ОАЭ или фьючерса на него, так как большое число торговых путей сейчас перестроилось на ОАЭ. Кроме того, расчеты с индийскими компаниями тоже могут перейти на дирхам, что увеличит объемы операций.
Напомним, ранее Центробанк России начал устанавливать официальные курсы рубля ещё к девяти иностранным валютам, в перечень были включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
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