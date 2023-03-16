NASDAQ предупредила о делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon и Qiwi
Биржа NASDAQ решила провести делистинг ценных бумаг ряда фирм, включая акции «Яндекса», а также Ozon, HeadHunter, Qiwi, Cian, говорится в сообщении компании. В таком случае ценные бумаги исключатся из котировального списка фондовой биржи.
Уточняется, что это должно произойти 24 марта.
В российских компаниях уже заявили, что это никак не отразится на их деятельности. Так, в компании Ozon изучают процесс обжалования, «Яндекс» также собирается обжаловать решение – там заявили, что в любом случае акции «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал НСН, какую валюту купить на фоне кризиса в США. Он назвал совет миллиардера Олега Дерипаски избавиться от доллара разумным, вместо этой валюты стоит приобрести юань или золото, но только не рубль, добавил специалист.
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