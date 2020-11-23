Торговым сетям не удалось заработать на «большой распродаже»

Потребительские расходы за неделю 9–15 ноября были на 7,7% ниже, чем в прошлом году, а в сам день распродажи жители России потратили на 45% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, заработать на главном торговом дне года многим ритейлерам, скорее всего, не удалось, следует из данных «Сбериндекса», пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что искусственное завышение цен перед началом распродаж «черной пятницы» отмечается в более половины торговых точек России.

Честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. При этом в другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения.

