Торговым сетям не удалось заработать на «большой распродаже»
Прошедшая 11 ноября «большая распродажа» показала противоречивые результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Платформы ОФД».
Количество совершенных россиянами покупок снизилось по сравнению с 2019 годом на 3%. При этом, падение продаж в розничных торговых точках было почти полностью компенсировано приростом в онлайн-сегменте.
Потребительские расходы за неделю 9–15 ноября были на 7,7% ниже, чем в прошлом году, а в сам день распродажи жители России потратили на 45% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, заработать на главном торговом дне года многим ритейлерам, скорее всего, не удалось, следует из данных «Сбериндекса», пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что искусственное завышение цен перед началом распродаж «черной пятницы» отмечается в более половины торговых точек России.
Честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. При этом в другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 581 / сут.
Умерли
36 179+401 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+18 008 / сут.
- Юристы Дональда Трампа проигрываю суды и пересчет голосов
- Торговым сетям не удалось заработать на «большой распродаже»
- Стали известны характеристики главную елки страны из Наро-Фоминска
- Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
- Советник Трампа назвал вероятные сроки начала вакцинации в США от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru