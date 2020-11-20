Честные скидки в «черную пятницу» можно найти только у каждого четвертого продавца

Искусственное завышение цен перед началом распродаж «черной пятницы» отмечается в более половины торговых точек России, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрия Рябинина.

По его словам, честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. При этом в другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения. Эксперт советует не обольщаться заманчивыми предложениями «черной пятницы», а подождать с покупками до начала следующего года, когда произойдет падение продаж, и ритейлеры снизят цены.

Большинство опрошенных россиян не верит скидкам в «черную пятницу»

Рябинина напомнил, что российский ритейл один из самых дорогих в мире из-за налоговой нагрузки, логистики и прочих факторов. Потому скидки выше 30% - это чаще всего осознанный убыток.

Напомним, россиян во время «чёрной пятницы» больше всего будет интересовать электроника, гаджеты и бытовая техника. Об этом заявила 80% опрошенных.

Интерес к этой категории товаров со скидкой вырос почти на треть (29%) по сравнению с прошлым годом.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МагазиныТоварыЧерная Пятница
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