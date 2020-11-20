Честные скидки в «черную пятницу» можно найти только у каждого четвертого продавца

Искусственное завышение цен перед началом распродаж «черной пятницы» отмечается в более половины торговых точек России, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрия Рябинина.

По его словам, честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. При этом в другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения. Эксперт советует не обольщаться заманчивыми предложениями «черной пятницы», а подождать с покупками до начала следующего года, когда произойдет падение продаж, и ритейлеры снизят цены.