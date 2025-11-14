«В этом сегменте самая сложная ситуация, она показывает конкуренцию, которая усиливается. Здесь у компаний обычно меньше масштабы, чем у технологических компаний или продовольственных. Конечно, маркетплейсы сегодня составляют серьезную конкуренцию. Там одежду и обувь можно купить дешевле при большом разнообразии. Этот сегмент проигрывает маркетплейсам в первую очередь», - объяснил он.

При этом он отметил, что полностью от покупок в офлайне граждане не откажутся.

«Офлайн все равно нужен, полного заката розницы мы не ждем. Есть часть потребителей, которая принимает решение только на основе непосредственной оценки товара в магазине. Им необходимо пощупать товар, поэтому сервисы доставки их не устраивают. Уже и сам онлайн говорит, что определенная физическая витрина нужна. Мы просто увидим трансформацию рынка, новую модель. У нас происходит сейчас укрупнение во всех секторах. В одежде сохраняются бренды, которые пытаются рынок удерживать. Но уход в онлайн наблюдается даже в премиальном сегменте. Многое зависит от того, как будут меняться и сами торговые центры», - заключил собеседник НСН.

Из-за нововведений на маркетплейсах производителям косметики стало невыгодно там оставаться и начался отток, к тому же парфюмерия, например, всегда частично останется в офлайн. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.

