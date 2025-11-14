Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
Переход на маркетплейсы наблюдается даже в премиальном сегменте одежды и обуви, заявил НСН Андрей Карпов.
В сегменте одежды и обуви наблюдается самое большое число закрытий магазинов из-за перехода в онлайн, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
В третьем квартале 2025 года на магазины одежды и обуви приходится 45% всех закрытых точек продажи в России, а во втором квартале эта доля составляла 54%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group. А консалтинговая компания CORE.XP подсчитала, что отдельно в Москве на такие магазины с июля по сентябрь пришлось 50% всех закрытий, что на 12 процентных пунктов выше, чем в предыдущем квартале. Карпов объяснил, с чем это связано.
«В этом сегменте самая сложная ситуация, она показывает конкуренцию, которая усиливается. Здесь у компаний обычно меньше масштабы, чем у технологических компаний или продовольственных. Конечно, маркетплейсы сегодня составляют серьезную конкуренцию. Там одежду и обувь можно купить дешевле при большом разнообразии. Этот сегмент проигрывает маркетплейсам в первую очередь», - объяснил он.
При этом он отметил, что полностью от покупок в офлайне граждане не откажутся.
«Офлайн все равно нужен, полного заката розницы мы не ждем. Есть часть потребителей, которая принимает решение только на основе непосредственной оценки товара в магазине. Им необходимо пощупать товар, поэтому сервисы доставки их не устраивают. Уже и сам онлайн говорит, что определенная физическая витрина нужна. Мы просто увидим трансформацию рынка, новую модель. У нас происходит сейчас укрупнение во всех секторах. В одежде сохраняются бренды, которые пытаются рынок удерживать. Но уход в онлайн наблюдается даже в премиальном сегменте. Многое зависит от того, как будут меняться и сами торговые центры», - заключил собеседник НСН.
Из-за нововведений на маркетплейсах производителям косметики стало невыгодно там оставаться и начался отток, к тому же парфюмерия, например, всегда частично останется в офлайн. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
- «Кривая усмешка»: Группа Limp Bizkit не приедет в Россию до отмены санкций
- Свинцов назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт
- «Джаз на воде» отпразднует двухлетие проекта
- Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области
- Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
- Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц
- Спустя 40 лет: Кто заплатит за проект по переброске сибирских рек в Азию
- Россиян призвали готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю»
- Дождь и сугробы: Синоптик Шувалов пообещал москвичам температурную «болтанку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru