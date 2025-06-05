Опрос: Четверть россиян ждут возвращения иностранных брендов

Отмечается, что внимание на страну-производителя или бренд одежды обращают 68% опрошенных. При этом продукцию зарубежных компаний приобрели лишь 19% россиян, а вещи дизайнеров из РФ выбрали 49% респондентов.

Участие в опросе приняли тысяча россиян. Из них 59% процентов заявили, что при последнем шоппинге приобрели одежду из Китая, 50% - из Турции, 23% - из Европы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает «Свободная пресса».

