Опрос: Четверть россиян ждут возвращения иностранных брендов
Возвращения на российский рынок иностранных брендов ждёт каждый четвёртый россиянин. Об этом со ссылкой на опрос Familia сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что внимание на страну-производителя или бренд одежды обращают 68% опрошенных. При этом продукцию зарубежных компаний приобрели лишь 19% россиян, а вещи дизайнеров из РФ выбрали 49% респондентов.
Участие в опросе приняли тысяча россиян. Из них 59% процентов заявили, что при последнем шоппинге приобрели одежду из Китая, 50% - из Турции, 23% - из Европы.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает «Свободная пресса».
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