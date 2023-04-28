«Это точка насыщения»: В отрасли опровергли слухи о кризисе с арендой коворкингов
Коворкинги остаются в «долгосрочном тренде», при этом сейчас идет перестройка бизнеса, адаптация и поиск новых цен, сказал в эфире НСН Андрей Бунич.
Превышение предложений коворкингов над спросом, из-за которого их владельцы вынуждены снижать аренду, не говорит о кризисе в этой сфере, заявил в интервью НСН президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич.
По данным «Коммерсанта», в Москве объем предложений по коворкингам и гибким офисам за год вырос в полтора раза, несмотря на то, что там по-прежнему сохраняется высокий уровень пустующих площадей. Арендодатели уже снижают ставки, что смущает инвесторов, занявших выжидательную позицию.
«В таких бизнесах всегда наступает "точка насыщения". Сейчас меняется сама организация предпринимательства, все больше людей предпочитает коворкинги, это долговременная тенденция, которая точно будет работать на привлечение людей. На каком-то этапе предложение превысило спрос, это нормально. Идет снижение цены, адаптация и поиск тех цен, при которых это будет выгодно и арендаторам, и арендодателям. Думаю, в ближайшее время они найдут баланс и будет ясно, нужны ли новые коворкинги или уже достаточно», - сказал Бунич.
По его словам, проседают сейчас и традиционные офисы, и коворкинги, инвестиции в которые все равно могут быть выгоднее.
«Сейчас во всех видах коммерческой недвижимости есть проблемы, идет перестройка экономики и бизнеса, это переходный период. Если анализировать с учетом алтьтернативных вложений, которые могли бы сделать инвесторы, то падение не покажется таким уж большим. Если бы конкретно здесь было падение, а в традиционных бизнес-центрах рост, я бы сказал, что это кризисная ситуация, но этого же нет. В бизнес-центрах роста точно нет. Сейчас проседают все – кто-то больше, кто-то меньше. Вопрос, что строить дальше: обычные офисные центры или коворкинги. Не исключено, что даже в этой ситуации коворкинги окажутся привлекательнее для инвестиций», - разъяснил глава Союза предпринимателей и арендаторов.
При этом Бунича не смутило то, что исследование проводилось в Москве, а не по всей России.
«В Москве это развивается максимально, любая новая форма обкатывается здесь, да и бизнес на 90% сосредоточен здесь, поэтому московский рынок самый репрезентативный», - заключил собеседник НСН.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что горячо поддерживает законопроект о защите русского языка от иностранных слов, который обяжет СМИ говорить по-русски. Драпеко указала в этой связи, что слова «франчайзинг», «коворкинг» и «HR» имеют аналоги в русском языке.
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