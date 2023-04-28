«Это точка насыщения»: В отрасли опровергли слухи о кризисе с арендой коворкингов

Превышение предложений коворкингов над спросом, из-за которого их владельцы вынуждены снижать аренду, не говорит о кризисе в этой сфере, заявил в интервью НСН президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич.

По данным «Коммерсанта», в Москве объем предложений по коворкингам и гибким офисам за год вырос в полтора раза, несмотря на то, что там по-прежнему сохраняется высокий уровень пустующих площадей. Арендодатели уже снижают ставки, что смущает инвесторов, занявших выжидательную позицию.