Бастующих сотрудников Boeing отправили в неоплачиваемый отпуск

В США десятки тысяч работников мирового лидера в производстве самолетов компании Boeing, недовольные уровнем своей заработной платы и организовавшие забастовку, отправлены в неоплачиваемый отпуск, сообщает The New York Times.

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Решение принял генеральный директор Boeing Келли Ортберг на фоне падения темпов производства самолетов. Компании грозили колоссальные убытки. Перевод бастующих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, по мнению руководства Boeing, должен вернуть их к работе.

Ранее профсоюз работников Samsung Electronics объявил бессрочную всеобщую забастовку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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