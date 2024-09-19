Бастующих сотрудников Boeing отправили в неоплачиваемый отпуск
В США десятки тысяч работников мирового лидера в производстве самолетов компании Boeing, недовольные уровнем своей заработной платы и организовавшие забастовку, отправлены в неоплачиваемый отпуск, сообщает The New York Times.
Решение принял генеральный директор Boeing Келли Ортберг на фоне падения темпов производства самолетов. Компании грозили колоссальные убытки. Перевод бастующих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, по мнению руководства Boeing, должен вернуть их к работе.
Ранее профсоюз работников Samsung Electronics объявил бессрочную всеобщую забастовку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru