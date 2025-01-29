Пассажирский Boeing, направляющийся в Москву из Дубая, подал сигнал бедствия

Пассажирский Boeing 737 Дубай-Москва, выполняющий рейс DP992, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа».

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По данным сервиса FlightRadar24, лайнер снизил высоту полета и продолжает двигаться по маршруту.

В декабре 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДубайBoeing 737

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