«Только запчасти!»: В отрасли призвали не допустить возвращения Boeing в Россию
Виктор Горбачев заявил НСН, что России не следует отказываться от планов по импортозамещению в отрасли к 2030 году.
России не следует покупать самолеты Boeing, так как это вновь будет означать зависимое положение, с американской компанией следует заключить договор только на поставку запчастей, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Компания Boeing планирует возвращение в Россию и рассматривает вариант поставок самолетов в страну в два этапа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Отмечается, что на первом этапе производитель может разрешить поставки российским авиакомпаниям старых лайнеров от других перевозчиков, в частности, из дружественных стран. На втором этапе ожидается снятие всех ограничений. Горбачев призвал не допустить такого развития событий.
«У нас сегодня примерно 300 машин Boeing и Airbus, но 70% - это именно Airbus. Ни в коем случае нам нельзя с ними опять связываться. Сегодня мы подружимся опять, а что будет завтра? Мы уже наелись, просто ждем, когда через четыре-пять лет эти иностранные самолеты пойдут на списание, а мы их заменим нашими воздушными судами. Нам не нужны ни новые машины, ни старые. Есть указ президента об импортозамещении, до 2030 года мы должны всю иностранную технику заменить. Промышленность нам обещает со следующего года начать производить МС-21, с 2026 года ожидается Superjet. Все это будет не так быстро, мы можем сейчас делать 20-30 самолетов в год, а нам надо заменить 300. Сотрудничество нужно, но только в рамках поддержания летной годности уже имеющихся судов. Никакой покупки», - рассказал он.
По его словам, запчасти Boeing России сегодня нужны, чтобы не покупать необходимые детали в три раза дороже.
«Что касается запчастей Boeing, они нам нужны, чтобы поддерживать летную годность до 2030 года. Нельзя сказать, что есть проблемы с запчастями, просто их сложнее доставлять сегодня, приобретаем по параллельному импорту, через друзей в СНГ. У нас все есть, но покупаем минимум в три раза дороже. Отсюда и цены на билеты у нас растут. В перспективе надо полностью заменять все запчасти на отечественные. Это не автомобили, машины мы можем покупать и американские, и китайские, и немецкие. А гражданская авиация должна уйти на отечественных производителей, иначе мы наступим на те же грабли. Что будет через четыре года, когда Трамп завершит свою деятельность? Кто придет следующим, вдруг такой же, как Байден? Мы не знаем», - заключил собеседник НСН.
В России сегодня нет проблем с ремонтом самолетов Boeing и Airbus, в этом вопросе активно помогает Иран, при этом иностранный парк все равно будет сужаться, стране необходимы отечественные замены для удовлетворения спроса на перевозки, заявил ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus
- Жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге
- В Саратовской области нейтрализовали диверсанта, планировавшего теракт
- Малкин заявил, что планирует завершить свою карьеру в «Питтсбурге»
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев
- СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО
- Под Ростовом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
- Жителя Алтайского края лишили гражданства РФ за угрозы безопасности
- Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
- Количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1% впервые за полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru