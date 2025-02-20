«Только запчасти!»: В отрасли призвали не допустить возвращения Boeing в Россию

«У нас сегодня примерно 300 машин Boeing и Airbus, но 70% - это именно Airbus. Ни в коем случае нам нельзя с ними опять связываться. Сегодня мы подружимся опять, а что будет завтра? Мы уже наелись, просто ждем, когда через четыре-пять лет эти иностранные самолеты пойдут на списание, а мы их заменим нашими воздушными судами. Нам не нужны ни новые машины, ни старые. Есть указ президента об импортозамещении, до 2030 года мы должны всю иностранную технику заменить. Промышленность нам обещает со следующего года начать производить МС-21, с 2026 года ожидается Superjet. Все это будет не так быстро, мы можем сейчас делать 20-30 самолетов в год, а нам надо заменить 300. Сотрудничество нужно, но только в рамках поддержания летной годности уже имеющихся судов. Никакой покупки», - рассказал он.

По его словам, запчасти Boeing России сегодня нужны, чтобы не покупать необходимые детали в три раза дороже.

«Что касается запчастей Boeing, они нам нужны, чтобы поддерживать летную годность до 2030 года. Нельзя сказать, что есть проблемы с запчастями, просто их сложнее доставлять сегодня, приобретаем по параллельному импорту, через друзей в СНГ. У нас все есть, но покупаем минимум в три раза дороже. Отсюда и цены на билеты у нас растут. В перспективе надо полностью заменять все запчасти на отечественные. Это не автомобили, машины мы можем покупать и американские, и китайские, и немецкие. А гражданская авиация должна уйти на отечественных производителей, иначе мы наступим на те же грабли. Что будет через четыре года, когда Трамп завершит свою деятельность? Кто придет следующим, вдруг такой же, как Байден? Мы не знаем», - заключил собеседник НСН.

В России сегодня нет проблем с ремонтом самолетов Boeing и Airbus, в этом вопросе активно помогает Иран, при этом иностранный парк все равно будет сужаться, стране необходимы отечественные замены для удовлетворения спроса на перевозки, заявил ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН».

