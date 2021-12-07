Суд в очередной раз оштрафовал Google в России

В Москве суд оштрафовал компанию Google еще на пять миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правовом ведомстве.

Более 10 страниц «Вконтакте» были заблокированы из-за запрещенной информации

Отмечается, что сейчас общая сумма штрафов корпорации составляет 54 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор собрался взыскать оборотные штрафы с Google за отказ в удалении запрещенного контента. В отношении компании в России было инициировано четыре дела. В рамках трех из них с нее собирались взыскать 8,5 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШтрафСудGoogle
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры