Суд в очередной раз оштрафовал Google в России
В Москве суд оштрафовал компанию Google еще на пять миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правовом ведомстве.
Отмечается, что сейчас общая сумма штрафов корпорации составляет 54 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор собрался взыскать оборотные штрафы с Google за отказ в удалении запрещенного контента. В отношении компании в России было инициировано четыре дела. В рамках трех из них с нее собирались взыскать 8,5 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru