Более 10 страниц «Вконтакте» были заблокированы из-за запрещенной информации

По решению Таганского суда Москвы 13 страниц «ВКонтакте» были заблокированы за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что профили распространяли сведения о постановке на миграционный учет, получении незаконной прописки в нескольких городах России, а также о пересечении границы Белоруссии и РФ.