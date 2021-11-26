Более 10 страниц «Вконтакте» были заблокированы из-за запрещенной информации

По решению Таганского суда Москвы 13 страниц «ВКонтакте» были заблокированы за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что профили распространяли сведения о постановке на миграционный учет, получении незаконной прописки в нескольких городах России, а также о пересечении границы Белоруссии и РФ.

«ВКонтакте» грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление экстремистских материалов

URL-адреса страниц были внесены Роскомнадзором в список запрещенных на территории России.

Ранее уже сообщалось о привлечении социальной сети «ВКонтакте» к административной ответственности.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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