Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за незаконный контент

Роскомнадзор планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации», — цитирует Субботина ТАСС.

По словам замглавы Роскомнадзора, решение о размере штрафов примет суд, речь может идти о 5-10% от годовой выручки Google.

В сентябре Субботин заявил, что ведомство намерено применить оборотные штрафы в отношении Google, а также компаний Facebook и Twitter. По данным Роскомнадзора, интернет-компании не удалили запрещенный в РФ контент.

