Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за незаконный контент
Роскомнадзор планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.
«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации», — цитирует Субботина ТАСС.
По словам замглавы Роскомнадзора, решение о размере штрафов примет суд, речь может идти о 5-10% от годовой выручки Google.
В сентябре Субботин заявил, что ведомство намерено применить оборотные штрафы в отношении Google, а также компаний Facebook и Twitter. По данным Роскомнадзора, интернет-компании не удалили запрещенный в РФ контент.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Макаревич поддержал жёсткие COVID-меры и лечение непривитых за их счёт
- Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за незаконный контент
- Турция обвинила послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела республики
- Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
- Правительство выделит еще 28,3 млрд рублей на выплаты российским семьям с детьми
- «Доллар по сто»: эксперты высказались о перспективах рубля к концу года
- В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей
- Зеленский раскритиковал запрет фильмов из-за санкций против российских актеров
- Суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка
- В России стартовали продажи электромобилей Tesla
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru