Суд: платный возврат некачественных товаров в Wildberries незаконен

Городской суд в Подмосковье признал незаконным требование интернет-магазина Wildberries к покупателям оплачивать возврат некачественных товаров, сообщает РБК.

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Роспотребнадзор подал иск к маркетплейсу в начале марта. Как считает ведомство, требуя от покупателей деньги за возврат товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства.

В Wildberries намерены обжаловать решение суда. Компания отмечает, что стоимость бракованной вещи и ее доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.

Ранее Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых ниже тройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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