Суд: платный возврат некачественных товаров в Wildberries незаконен
Городской суд в Подмосковье признал незаконным требование интернет-магазина Wildberries к покупателям оплачивать возврат некачественных товаров, сообщает РБК.
Роспотребнадзор подал иск к маркетплейсу в начале марта. Как считает ведомство, требуя от покупателей деньги за возврат товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства.
В Wildberries намерены обжаловать решение суда. Компания отмечает, что стоимость бракованной вещи и ее доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.
Ранее Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых ниже тройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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