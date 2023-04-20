Суд: платный возврат некачественных товаров в Wildberries незаконен

Роспотребнадзор подал иск к маркетплейсу в начале марта. Как считает ведомство, требуя от покупателей деньги за возврат товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства.

В Wildberries намерены обжаловать решение суда. Компания отмечает, что стоимость бракованной вещи и ее доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.

Ранее Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых ниже тройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

