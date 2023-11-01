СМИ: Авен и Фридман признали инвестиции в Запад ошибкой
Бизнесмены Пётр Авен и Михаил Фридман назвали ошибкой своё решение инвестировать в западные страны, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, об этом Авен заявил в ходе разговора с полицией Великобритании в мае 2022 года. Фридман, комментируя своё решение покинуть Соединённое Королевство, сделал схожее заявление.
«То, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — цитирует его Bloomberg.
Ранее Высокий суд Лондона запретил Фридману ежемесячно тратить на обслуживание особняка Athlone House 30 тысяч фунтов из замороженных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru