СМИ: Авен и Фридман признали инвестиции в Запад ошибкой

По данным агентства, об этом Авен заявил в ходе разговора с полицией Великобритании в мае 2022 года. Фридман, комментируя своё решение покинуть Соединённое Королевство, сделал схожее заявление.

«То, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — цитирует его Bloomberg.

Ранее Высокий суд Лондона запретил Фридману ежемесячно тратить на обслуживание особняка Athlone House 30 тысяч фунтов из замороженных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

