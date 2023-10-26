Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания своего дома в Лондоне

Российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело о запрете на оплату услуг по содержанию его дома Athlone House, сообщает РИА Новости.

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Предприниматель решил оспорить отказ британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое запретило ему ежемесячно тратить на обслуживание особняка 30 тысяч фунтов из замороженных средств.

Свой отказ в ведомстве объяснили тем, что директором компании, которая обслуживает дом Фридмана, является Нигина Заирова, против которой также введены санкции.

В итоге Высокий суд Лондона отклонил иск олигарха к OFSI.

Ранее власти Великобритании объявили об ужесточении санкций в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, против предпринимателя ввели транспортные ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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