Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания своего дома в Лондоне
Российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело о запрете на оплату услуг по содержанию его дома Athlone House, сообщает РИА Новости.
Предприниматель решил оспорить отказ британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое запретило ему ежемесячно тратить на обслуживание особняка 30 тысяч фунтов из замороженных средств.
Свой отказ в ведомстве объяснили тем, что директором компании, которая обслуживает дом Фридмана, является Нигина Заирова, против которой также введены санкции.
В итоге Высокий суд Лондона отклонил иск олигарха к OFSI.
Ранее власти Великобритании объявили об ужесточении санкций в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, против предпринимателя ввели транспортные ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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