Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания своего дома в Лондоне

Предприниматель решил оспорить отказ британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое запретило ему ежемесячно тратить на обслуживание особняка 30 тысяч фунтов из замороженных средств.

Свой отказ в ведомстве объяснили тем, что директором компании, которая обслуживает дом Фридмана, является Нигина Заирова, против которой также введены санкции.

В итоге Высокий суд Лондона отклонил иск олигарха к OFSI.

Ранее власти Великобритании объявили об ужесточении санкций в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, против предпринимателя ввели транспортные ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».