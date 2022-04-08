ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»

В рамках антикартельной проверки ФАС изучит цепочку поставки продукции, а также произведет оценку ценообразования на мясо, пишет RT.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — подчеркнули в ведомстве.

