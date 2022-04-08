ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении компании «Мираторг», крупнейшего отечественного производителя мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В рамках антикартельной проверки ФАС изучит цепочку поставки продукции, а также произведет оценку ценообразования на мясо, пишет RT.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — подчеркнули в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкаФАС
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