ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении компании «Мираторг», крупнейшего отечественного производителя мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках антикартельной проверки ФАС изучит цепочку поставки продукции, а также произведет оценку ценообразования на мясо, пишет RT.
«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — подчеркнули в ведомстве.
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