Стало известно об опасности самых выгодных вкладов
Банки нередко предлагают клиентам положить средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгия Свирина.
По его словам, это несет повышенные по сравнению с вкладом риски. Инвестиционные вклады, как правило, состоят из депозитной и инвестиционной части, причем застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет зависеть от рыночной конъюнктуры. По словам эксперта, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.
ИСЖ представляет собой среднее между накопительным страхованием жизни и инвестиционным вкладом. НСЖ в данном случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, а также возможность передать выплаты в наследство в случае смерти. Данные продукты позволят получать доход в среднем на 3-6 процентов выше, чем по стандартному депозиту.
Массовое закрытие вкладов в России связано с тем, что банки перестали привлекать деньги вкладчиков под высокий процент, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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