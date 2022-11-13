Стало известно об опасности самых выгодных вкладов

По его словам, это несет повышенные по сравнению с вкладом риски. Инвестиционные вклады, как правило, состоят из депозитной и инвестиционной части, причем застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет зависеть от рыночной конъюнктуры. По словам эксперта, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.

ИСЖ представляет собой среднее между накопительным страхованием жизни и инвестиционным вкладом. НСЖ в данном случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, а также возможность передать выплаты в наследство в случае смерти. Данные продукты позволят получать доход в среднем на 3-6 процентов выше, чем по стандартному депозиту.

Массовое закрытие вкладов в России связано с тем, что банки перестали привлекать деньги вкладчиков под высокий процент, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

