Массовое закрытие вкладов в России объяснили снижением процентной ставки

Массовое закрытие вкладов в России связано с тем, что банки перестали привлекать деньги вкладчиков под высокий процент, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Ситуация была ожидаема хотя бы потому, что истечение полугодового срока, на который был в марте дан картбланш на высокопроцентные вклады. Тогда, если не обшибаюсь, ЦБ повысил ключевую ставку до 19%, а ставки по вкладам рекомендовал установить 20%. Многие банки на 3, 6 месяцев дали такую возможность. Вкладчики воспользовались предложением. В конце марта отток был 4 триллиона рублей, но он начал возвращаться в банки под высокие ставки. Сейчас завершается такая возможность открывать вклад под высокие проценты», - сказал Тосунян.

Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

