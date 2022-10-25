Массовое закрытие вкладов в России объяснили снижением процентной ставки
Многие банки в марте на короткий срок повысили ставки по вкладам, что дало приток денег, сказал НСН аналитик Гарегин Тосунян.
Массовое закрытие вкладов в России связано с тем, что банки перестали привлекать деньги вкладчиков под высокий процент, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Ситуация была ожидаема хотя бы потому, что истечение полугодового срока, на который был в марте дан картбланш на высокопроцентные вклады. Тогда, если не обшибаюсь, ЦБ повысил ключевую ставку до 19%, а ставки по вкладам рекомендовал установить 20%. Многие банки на 3, 6 месяцев дали такую возможность. Вкладчики воспользовались предложением. В конце марта отток был 4 триллиона рублей, но он начал возвращаться в банки под высокие ставки. Сейчас завершается такая возможность открывать вклад под высокие проценты», - сказал Тосунян.
Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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