Аналитики рассказали, как сегодня вкладывать деньги, чтобы не прогореть

Аналитики рекомендуют разбить имеющиеся сбережения на несколько направлений и вложить по 20% в российские гособлигации с коротким сроком погашения и в китайский юань, а также открыть рублёвый вклад в банке.

Оставшиеся 40% накоплений эксперты прелагают поделить на равные части и приобрести золото, облигации в юанях и акции компаний-ретейлеров, а также открыть банковский вклад в юанях на один год.

«Первое правило осторожного инвестора — не класть все яйца в одну корзину. То есть диверсифицировать риски, распределяя инвестиции внутри портфеля в разные рынки, отрасли, инструменты», - отмечается в публикации.

Ранее международный финансовый консультант Василий Ерёменко выразил мнение, что китайский юань и гонконгский доллар в настоящий момент являются хорошей альтернативой американскому доллару, сообщает RT.