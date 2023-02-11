Сроки открытия Zara в России объявят на следующей неделе
Новые владельцы активов бренда Zara в России представят концепцию и сроки открытия магазинов в РФ на следующей неделе. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли страны Виктор Евтухов.
«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах», — цитирует РИА Новости замглавы Минпромторга.
Как указал Евтухов, новым владельцам еще предстоит завершить сделку по приобретению российских активов Zara, для этого потребуется одобрение Правительственной комиссии.
Ранее владелец марки, испанская Inditex, продала подразделения в РФ ливанской группе Daher. По данным СМИ, компания планирует открыть в России локальные бренды одежды и обуви.
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