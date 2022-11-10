Магазины Zara в России могут открыть под названием Z

Согласно данным портала, Bershka будет переименована в Br, а Zara — в Z. Так новые хозяева брендов стремятся оставить часть прежнего названия для привлечения внимания покупателей. Кроме указанных ретейлеров, в Россию вернутся и другие бренды компании Inditex, например, Pull&Bear и Stradivarius. Первые несколько сотен торговых точек Zara под новым названием предположительно откроются весной 2023 года.

Ранее стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase планируют возобновить поставки продукции в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

