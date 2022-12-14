СМИ: покупатель российского бизнеса Inditex откроет в РФ локальные бренды
Ливанская компания Daher Group, намеревающаяся выкупить российский бизнес испанской группы Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие, откроет в России локальные бренды одежды, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине РФ.
Их число, согласно решению компании из Ливана, сократится. Под ними будут производить обувь и одежду. Как заявил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, в перспективе западные бренды могут заинтересоваться российскими мощностями для пошива коллекций вместо традиционного Китая именно из-за логистического удобства.
Отмечается, что пока представители Daher не обсуждали с российскими фабриками пошив своей одежды в РФ.
Bershka будет переименована в Br, а Zara — в Z. Так новые хозяева брендов стремятся оставить часть прежнего названия для привлечения внимания покупателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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