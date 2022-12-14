СМИ: покупатель российского бизнеса Inditex откроет в РФ локальные бренды

Их число, согласно решению компании из Ливана, сократится. Под ними будут производить обувь и одежду. Как заявил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, в перспективе западные бренды могут заинтересоваться российскими мощностями для пошива коллекций вместо традиционного Китая именно из-за логистического удобства.

Отмечается, что пока представители Daher не обсуждали с российскими фабриками пошив своей одежды в РФ.

Bershka будет переименована в Br, а Zara — в Z. Так новые хозяева брендов стремятся оставить часть прежнего названия для привлечения внимания покупателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

