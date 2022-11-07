СМИ: Zara и Pull&Bear вернутся в Россию весной 2023 года

Агентство напоминает, что владелец марок, испанская компания Inditex, продала свои подразделения в России ливанской группе Daher. Ожидается, что российские магазины одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды откроются под новым названием New Fashion («Новая мода»), пишет РИА ФАН.

Как отмечают эксперты, в РФ будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров Zara. Кроме того, из-за усложнившейся логистики и повышения стоимости материалов цены на продукцию бренда вырастут на 20-30% до конца следующего года.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что несколько сотен магазинов Zara под новым управлением начнут работу в РФ в начале весны, напоминает телеканал «360».

