СМИ: Zara и Pull&Bear вернутся в Россию весной 2023 года
Бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться на российский рынок весной 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что владелец марок, испанская компания Inditex, продала свои подразделения в России ливанской группе Daher. Ожидается, что российские магазины одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды откроются под новым названием New Fashion («Новая мода»), пишет РИА ФАН.
Как отмечают эксперты, в РФ будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров Zara. Кроме того, из-за усложнившейся логистики и повышения стоимости материалов цены на продукцию бренда вырастут на 20-30% до конца следующего года.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что несколько сотен магазинов Zara под новым управлением начнут работу в РФ в начале весны, напоминает телеканал «360».
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