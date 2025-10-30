Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»

Уполномоченный по правам человека и глава СПЧ возложили цветы к памятнику жертвам политрепрессий «Стена скорби» Собянин назвал Москву мировым лидером по вовлечению жителей в жизнь города Умер актер театра Вахтангова Анатолий Меньщиков Национальный чемпионат профмастерства «Абилимпикс» стартовал в столице В День народного единства праздничные мероприятия пройдут на сотнях площадках