Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»
Разработка крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подобных систем «носит вынужденный характер». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, целью таких разработок является поддержание стратегического баланса.
«Нашей стране приходится реагировать на всё более дестабилизирующие действия натовцев в сфере противоракетной обороны», - заключила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» не является ядерным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
