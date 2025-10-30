Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»

Разработка крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подобных систем «носит вынужденный характер». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ

По её словам, целью таких разработок является поддержание стратегического баланса.

«Нашей стране приходится реагировать на всё более дестабилизирующие действия натовцев в сфере противоракетной обороны», - заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» не является ядерным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
