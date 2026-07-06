Россиянам назвали продукты, которые охлаждают организм в жару

Снизить температуру тела в жару помогут ягоды, мята и огурцы. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявила физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова.

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По её словам, к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды. Кроме огурцов, это кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушка. Также в этот список входят арбузы, дыни, яблоки, груши и ягоды.

Отдельно Дуванов выделила мяту, указав, что она создает ощущение прохлады за счёт активации холодовых рецепторов.

Кроме того, эксперт напомнила, что даже полезные продукты требуют умеренности. При этом в летний рацион, помимо овощей и фруктов, следует включать белки, сложные углеводы и полезные жиры.

Ранее детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что самыми полезными летними ягодами являются клубника, черника, смородина и малина, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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