Россиянам назвали продукты, которые охлаждают организм в жару
Снизить температуру тела в жару помогут ягоды, мята и огурцы. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявила физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова.
По её словам, к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды. Кроме огурцов, это кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушка. Также в этот список входят арбузы, дыни, яблоки, груши и ягоды.
Отдельно Дуванов выделила мяту, указав, что она создает ощущение прохлады за счёт активации холодовых рецепторов.
Кроме того, эксперт напомнила, что даже полезные продукты требуют умеренности. При этом в летний рацион, помимо овощей и фруктов, следует включать белки, сложные углеводы и полезные жиры.
Ранее детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что самыми полезными летними ягодами являются клубника, черника, смородина и малина, сообщает Ura.ru.
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