Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях
В России проанализируют вовлеченность «каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине». Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что соответствующее поручение было дано главой государства Владимиром Путиным.
«Речь идет о министерстве обороны. И также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство», - сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что Украина может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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