Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях

Он отметил, что соответствующее поручение было дано главой государства Владимиром Путиным.

«Речь идет о министерстве обороны. И также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство», - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что Украина может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

