МО РФ: Спланированная Зеленским под саммит НАТО массированная атака была сорвана

В ведомстве указали, что ВСУ применили 625 ударных беспилотников большой дальности, из которых 613 были уничтожены над регионами России.

Отмечается, что данной атакой украинский лидер Владимир Зеленский хотел накануне саммита НАТО в Турции «продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран готовность за их деньги» наносить удары по гражданским объектам в РФ.

«Массированная атака, спланированная Зеленским была сорвана... подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены... получившие повреждения... гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об массированном ответном ударе российской армии по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

