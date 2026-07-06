МО РФ: Спланированная Зеленским под саммит НАТО массированная атака была сорвана

Украина в ночь с 5 на 6 июля 2026 года предприняла попытку нанесения массированной атаки по территории России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В ведомстве указали, что ВСУ применили 625 ударных беспилотников большой дальности, из которых 613 были уничтожены над регионами России.

Отмечается, что данной атакой украинский лидер Владимир Зеленский хотел накануне саммита НАТО в Турции «продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран готовность за их деньги» наносить удары по гражданским объектам в РФ.

«Массированная атака, спланированная Зеленским была сорвана... подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены... получившие повреждения... гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об массированном ответном ударе российской армии по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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