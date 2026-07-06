Исповедь перед зрителем: Почему в России не хватает профессиональных актёров
Актёров, готовых исповедаться перед зрителем, сегодня практически нет, заявил НСН Александр Ковтунец.
Таких актёров, которые были бы настоящими профессионалами и имели бы внутри себя то, чем поделиться со зрителем, крайне мало. Об этом рассказал президент международного семейного и детского кино «В кругу семьи», режиссёр фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец, слова которого приводит спецкор НСН.
«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, потому что мы сейчас не углубляемся в профессию. А чтобы быть успешным не только с точки зрения внешнего успеха, но и в глубоком понимании этого слова — в том, чтобы доносить свою идею до зрителя, — нужно быть очень профессиональным человеком. Нужно много работать не только с технической точки зрения, нужно ещё и духовно и нравственно углубляться. Актёр, режиссёр, сценарист делится внутренним миром и должен иметь то, чем поделиться. Если актёр играет фильм за фильмом, он разрушается: ему нечего больше сказать. Классный актёр исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто‑то так? Очень мало таких. И поэтому мы не просто отстаём от Голливуда, хотя и там сейчас мало классных фильмов, но мы пытаемся делать что‑то вторичное», — рассказал он на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.
Ранее актер Роман Курцын в беседе со спецкором НСН призвал молодых людей не идти в актёрскую профессию, объяснив, что рынок перенасыщен, а шансов добиться успеха крайне мало.
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