МО РФ пообещало ответить Западу на стремление увеличить поставки оружия Украине

В военном ведомстве указали, что стремление «западных спонсоров» увеличивать поставки Киеву производимых в Европе и Великобритании БПЛА, ракет и боеприпасов, а также «использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными».

«И будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил РФ по территории Украины», - почеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июля российская армия нанесла один из самых масштабных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины, сообщает Ura.ru.