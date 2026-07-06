МО РФ пообещало ответить Западу на стремление увеличить поставки оружия Украине
Россия даст ответ на стремление Запада увеличить поставки оружия Украине. Как пишет RT, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что стремление «западных спонсоров» увеличивать поставки Киеву производимых в Европе и Великобритании БПЛА, ракет и боеприпасов, а также «использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными».
«И будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных Сил РФ по территории Украины», - почеркнули в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июля российская армия нанесла один из самых масштабных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины, сообщает Ura.ru.
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