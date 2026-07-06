В Омской области впервые сбили беспилотники

Беспилотники были сбиты над Омской областью. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

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По его словам, нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска.

«Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации», - написал глава области в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Керчи в результате атаки беспилотников погиб один человек, ещё двое были ранены, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: кадр из видео
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