В Омской области впервые сбили беспилотники
Беспилотники были сбиты над Омской областью. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
По его словам, нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска.
«Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации», - написал глава области в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Керчи в результате атаки беспилотников погиб один человек, ещё двое были ранены, сообщает Ura.ru.
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