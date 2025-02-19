СМИ: Сеть кофеен Starbucks хочет вернуться в Россию

Официального предложения владельцы сети Stars Coffee, которая пришла на замену Starbucks, не получали. Они также не комментируют информацию о перспективе продажи бизнеса.

Starbucks, как и многие другие западные компании, ушел с российского рынка в 2022 году. Активы кофейной сети купил артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Сеть получила новое название — Stars Coffee.

Ранее Mash также сообщил о планах по возвращению Coca-Cola в Россию. Якобы американская копания намерена возобновить производство газировки на тех же заводах, что и до ухода из России. Компания Coca-Cola при возращении в Россию может запустить массированную рекламу, но ей будет не так просто вернуть долю рынка, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.







