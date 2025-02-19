СМИ: Сеть кофеен Starbucks хочет вернуться в Россию
Сеть кофеен Starbucks задумалась о возвращении в Россию — на места Stars Coffee рэпера Тимати и ресторатора Артема Пинского. Сейчас у сети 120 точек — 105 в Москве и Петербурге и ещё 15 в регионах.
Telegram-канал Mash, ссылаясь на неназванные источники, сообщает о неких запросах о возможности покупки торговых точек. Речь, по информации канала, идет о 270 миллионах долларов.
Официального предложения владельцы сети Stars Coffee, которая пришла на замену Starbucks, не получали. Они также не комментируют информацию о перспективе продажи бизнеса.
Starbucks, как и многие другие западные компании, ушел с российского рынка в 2022 году. Активы кофейной сети купил артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Сеть получила новое название — Stars Coffee.
Ранее Mash также сообщил о планах по возвращению Coca-Cola в Россию. Якобы американская копания намерена возобновить производство газировки на тех же заводах, что и до ухода из России. Компания Coca-Cola при возращении в Россию может запустить массированную рекламу, но ей будет не так просто вернуть долю рынка, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru