СМИ: Компания Coca-Cola обсуждает стратегию возвращения в Россию

Компания по производству напитков Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок, сообщил Telegram-канал Mash.

Так, руководство уже приступило к обсуждению стратегии по выходу на российский рынок и стало предлагать варианты по конкуренции с российскими компаниями.

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По данным источника, производство напитков могут возобновить на тех же заводах, на которых выпускалась Coca-Cola до ухода.

При этом отмечается, что производитель не отслеживал качество продукции, которую продавали в РФ третьи лица.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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