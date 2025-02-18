СМИ: Компания Coca-Cola обсуждает стратегию возвращения в Россию

По данным источника, производство напитков могут возобновить на тех же заводах, на которых выпускалась Coca-Cola до ухода.

При этом отмечается, что производитель не отслеживал качество продукции, которую продавали в РФ третьи лица.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

