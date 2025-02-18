СМИ: Компания Coca-Cola обсуждает стратегию возвращения в Россию
Компания по производству напитков Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок, сообщил Telegram-канал Mash.
Так, руководство уже приступило к обсуждению стратегии по выходу на российский рынок и стало предлагать варианты по конкуренции с российскими компаниями.
По данным источника, производство напитков могут возобновить на тех же заводах, на которых выпускалась Coca-Cola до ухода.
При этом отмечается, что производитель не отслеживал качество продукции, которую продавали в РФ третьи лица.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что американские корпорации лишились свыше $300 млрд после ухода из России на фоне спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru