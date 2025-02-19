СМИ: Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по кино
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, сообщает РБК со ссылкой на два источника на медиарынке, а также представитель Okko.
В последние дни «ситуация несколько изменилась», рассказал PR-директора онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян, однако пора рано говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения. По его словам, развитие ситуации зависит от политической обстановки.
По данным издания, контакты с Голливудом налаживает также «Кинопоиск». Ведутся переговоры вокруг большого пакета новинок крупной голливудской кинокомпании Lionsgate, в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина». Студия ранее также как и многие другие заявляла, что больше не будет выпускать свои новые фильмы в России.
Основным препятствием в возобновлении сотрудничества с Голливудом участники рынка онлайн-кинотеатров называют проблемы с платежами. Кроме того, условием возвращения библиотек американских киностудий будет только с учетом нового российского законодательства, которое в том числе ввело ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН заявил, что падение посещаемости кинотеатров в РФ связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории.
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