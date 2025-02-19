СМИ: Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по кино

По данным издания, контакты с Голливудом налаживает также «Кинопоиск». Ведутся переговоры вокруг большого пакета новинок крупной голливудской кинокомпании Lionsgate, в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина». Студия ранее также как и многие другие заявляла, что больше не будет выпускать свои новые фильмы в России.

Основным препятствием в возобновлении сотрудничества с Голливудом участники рынка онлайн-кинотеатров называют проблемы с платежами. Кроме того, условием возвращения библиотек американских киностудий будет только с учетом нового российского законодательства, которое в том числе ввело ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН заявил, что падение посещаемости кинотеатров в РФ связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории.



