СМИ: попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay
Крупные российские банки, в отношении которых западные страны ввели блокирующие санкции, не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях.
Собеседники агентства утверждают, что китайская платежная система сомневается в необходимости такого сотрудничества с этими банками, опасаясь попасть под вторичные санкции.
Источник, близкий к Сбербанку, рассказал РБК, что «Сбер» знает о позиции китайцев, поэтому не будет выпускать эти карты. Другие утверждают, что UnionPay приостановила переговоры с российскими банками.
«Проект пока временно на паузе до дальнейших распоряжений, официально не подтверждают связь именно с санкциями», — сказал один из источников.
Ранее в Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что карты Visa и MasterCard внутри РФ продолжат работать, несмотря на санкции, до своего срока истечения, сообщают «Невские новости».
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