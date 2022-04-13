СМИ: Зарубежные магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay

Зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с выпущенных в России пластиковых карт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Киргизский банк предложил россиянам получить карты Visa Gold в Москве

Ограничения касаются в том числе карт китайской системы UnionPay, которую многие россияне начали использовать на фоне западных санкций. По данным «Коммерсанта», повлиять на происходящее могла бы сама UnionPay, потребовав от эквайеров на местах исполнения обязательств, однако в системе не вмешиваются в ситуацию.

Издание отмечает, что иностранные магазины не хотят разбираться, попадает ли выпустивший карту банк под санкции. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, торговые точки «предпочитают заблокировать всю страну». Специалист подчеркнул, что банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Платежные СистемыБанковские КартыСанкции Против РоссииРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры