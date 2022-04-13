СМИ: Зарубежные магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay
Зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с выпущенных в России пластиковых карт. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ограничения касаются в том числе карт китайской системы UnionPay, которую многие россияне начали использовать на фоне западных санкций. По данным «Коммерсанта», повлиять на происходящее могла бы сама UnionPay, потребовав от эквайеров на местах исполнения обязательств, однако в системе не вмешиваются в ситуацию.
Издание отмечает, что иностранные магазины не хотят разбираться, попадает ли выпустивший карту банк под санкции. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, торговые точки «предпочитают заблокировать всю страну». Специалист подчеркнул, что банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска, пишет Ura.ru.
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