СМИ: МТС откажется от логотипа с яйцом
30 марта 202301:16
Мобильный оператор МТС уберут яйцо со своего логотипа, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.
О масштабном ребрендинге МТС объявит в четверг, 30 марта. На новом логотипе вместо яйца будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С.
По словам Николаева, компания уже выступала без яйца на логотипе. Президент МТС отметил, что мобильный оператор ассоциируется у пользователей с красным цветом, а не с яйцом.
Сокращенный логотип бренда «билайн» ранее представила компания «Вымпелком», передает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru