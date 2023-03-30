СМИ: МТС откажется от логотипа с яйцом

Мобильный оператор МТС уберут яйцо со своего логотипа, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

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О масштабном ребрендинге МТС объявит в четверг, 30 марта. На новом логотипе вместо яйца будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С.

По словам Николаева, компания уже выступала без яйца на логотипе. Президент МТС отметил, что мобильный оператор ассоциируется у пользователей с красным цветом, а не с яйцом.

Сокращенный логотип бренда «билайн» ранее представила компания «Вымпелком», передает НСН.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мобильная СвязьМобильные ОператорыМТС

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