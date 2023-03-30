СМИ: МТС откажется от логотипа с яйцом

О масштабном ребрендинге МТС объявит в четверг, 30 марта. На новом логотипе вместо яйца будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С.

По словам Николаева, компания уже выступала без яйца на логотипе. Президент МТС отметил, что мобильный оператор ассоциируется у пользователей с красным цветом, а не с яйцом.

Сокращенный логотип бренда «билайн» ранее представила компания «Вымпелком», передает НСН.







