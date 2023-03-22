«Билайн» зарегистрировал сокращенный логотип

Компания «Вымпелком» представила сокращённый логотип для бренда «билайн», следует из электронной базы Роспатента.

Строчная буква «б» с точкой — это альтернативный логотип компании, который она использует с прошлого года. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022 года.