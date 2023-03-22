«Билайн» зарегистрировал сокращенный логотип

Компания «Вымпелком» представила сокращённый логотип для бренда «билайн», следует из электронной базы Роспатента.

Строчная буква «б» с точкой — это альтернативный логотип компании, который она использует с прошлого года. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022 года.

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Топ-менеджмент «Билайна», возглавляемый гендиректором Александром Торбаховым, договорился с нидерландскоим телекоммуникационным холдингом Veon о выкупе «Вымпелкома», сообщала пресс-служба «Билайна» в ноябре прошлого года.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о поддержке его ведомством сделки по продаже нидерландским холдингом Veon компании «Вымпелком».

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ФОТО: пресс-служба "Вымпелкома"
ТЕГИ:Мобильная Связькомпания

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