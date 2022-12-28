«Санкции и мошенники»: В России могут повысить тарифы из-за переноса мобильного номера
Власти обсудят освобождение россиян от «мобильного рабства». Крупнейшие операторы грозятся повысить цены и напоминают о проблемах в отрасли.
Власти обсудят освобождение россиян от «мобильного рабства». Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами.
Сейчас перейти от одного мобильного оператора к другому без потери номера можно только в рамках одного региона, такая ситуация вполне устраивает крупных игроков рынка.
А вот «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком» заявили, что заинтересованы в расширении данного принципа.
Эксперты отмечают, что в большинстве стран услуга действует без территориальных ограничений благодаря выделению нумерации без жесткой привязки к тому или иному региону и более гибким схемам построения сетей связи.
В России же в таком случае части операторов может потребоваться модернизация установленного на их сетях оборудования и доработка программного обеспечения, но полностью менять принципы построения сетей не придется.
При этом представитель «Тинькофф Мобайла» рассказал РБК, что предварительные испытания в этом направлении были успешными.
«Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору», — сказал он.
Но «большая четверка» видит в таком предложении свои минусы. «Мегафон» уже высказался против, в компании отметили, что это «может повлечь рост мошеннических звонков и негативно повлиять на стоимость тарификации для абонентов при междугородных и межоператорских звонках».
В компании «Ростелеком» также настороженно отнеслись к данной инициативе и призвали четко проработать все вопросы в части изменения правил работы с номерной емкостью регионов и технических настроек.
Представитель еще одного крупного оператора предупредил, что новый формат перехода может привести к тому, что «звонки потеряются, клиенты просто не дозвонятся до тех, кто перенес номер в другой субъект», так как оборудование просто не поймет, как маршрутизировать звонок.
В отрасли отмечают, что в межрегиональном переносе нет никакого экономического смысла, ведь придется упразднить гибкие тарифы с учетом разницы в уровне жизни в регионах – в проигрыше окажутся не только компании, но и пользователи.
При этом сотовые операторы и без того уже уведомили пользователей о повышении тарифов в 2023 году, пишут «Ведомости». Соответствующие звонки поступили в частности абонентам «Мегафона» и Tele2. МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, «Билайн» продвигает дополнительные платные услуги.
На этом фоне генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН успокоил россиян, отметив, что стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более чем на 30-50 рублей.
«Все издержки операторы перекладывают на абонентов. Но все равно есть определенная планка, которая в соответствии с указом правительства должна быть не выше, чем инфляция. Поэтому людям не стоит бояться. Повышение будет не более чем на 12-15% за год. Это в нынешних условиях не больше, чем на 30-50 рублей», - объяснил он.
При этом читатели Telegram-канала «Радиоточка НСН» рассказали, что цены уже выросли – больше, чем на 50 рублей.
«Теле2 на 60 рублей повышает, смс от них пришла», - написал один из пользователей.
Другой читатель сообщил, что «в «Мегафоне» было 200₽, сегодня пришла смс что будет 270₽ абонентская плата».
По словам Кускова, в повышение цен на сотовую связь операторы закладывают затраты на инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии, дополнительные траты, связанные с поставками различного оборудования. Он также напомнил, что базовые станции сейчас вообще не поставляются в Россию.
«Но есть другое активное оборудование – роутеры, маршрутизаторы, которые также поставляются из других стран, так как в России не производятся. Логистические цепочки кардинально поменялись и некоторые конкурентные товары нужно ждать по несколько месяцев. При этом скоростные характеристики могут быть увеличены в год два-три раза», - отметил гендиректор Telecom Daily.
Так, ранее стало известно, что один из трех ключевых производителей телеком-оборудования, шведская компания Ericsson закрывает свое представительство в России до конца года и сокращает сотрудников.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН отметил, что это не станет большой проблемой, так как отечественные операторы связи в последние годы активно заменяли оборудование компании на Huawei и ряд других. Компания Huawei.
Позже сообщалось, что и Huawei закрывает бизнес-подразделение в России, увольняет тысячи сотрудников. Работа будет прекращена 1 января 2023 года, при этом разработчики остаются. До конца года полностью покинуть российский рынок обещала и компания Nokia, но в ноябре компания обратилась к властям США и Финляндии за разрешением на поставки телекоммуникационного оборудования в Россию.
При этом санкционные ограничения в сфере технологий уже усложнили жизнь российским мобильным операторам, которые не могут должным образом поддерживать работу действующего оборудования из-за ухода с российского рынка западных производителей.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил НСН, что это уже влияет на качество связи – больше всего страдают регионы.
«Я сам свидетель того, как в очень большом Волжском городе – 17 километров от центра – очень плохо уже работали мессенджеры», - рассказал он.
Букштейн подтвердил, что цены и правда растут, это связано с тем, что оборудование работает напряженно, операторы никак не могут на это повлиять.
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