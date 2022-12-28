«Санкции и мошенники»: В России могут повысить тарифы из-за переноса мобильного номера

Власти обсудят освобождение россиян от «мобильного рабства». Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР) подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров телефонов между регионами.

Сейчас перейти от одного мобильного оператора к другому без потери номера можно только в рамках одного региона, такая ситуация вполне устраивает крупных игроков рынка.

А вот «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком» заявили, что заинтересованы в расширении данного принципа.

Эксперты отмечают, что в большинстве стран услуга действует без территориальных ограничений благодаря выделению нумерации без жесткой привязки к тому или иному региону и более гибким схемам построения сетей связи.