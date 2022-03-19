Нефтесервисная компания Halliburton свернет бизнес в России
Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton приостановит деятельность и дальнейшее развитие бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что решение Halliburton вступает в силу немедленно.
«По мере сворачивания деятельности в России приоритетом для Halliburton остается безопасность и надежность», — подчеркивает корпорация.
Основное направление деятельности Halliburton — предоставление услуг и технологий для добычи нефти и газа. Несколько недель назад корпорация уже приостановила поставки в РФ товаров и запчастей, подпавших под санкции.
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