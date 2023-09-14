СМИ: больше западных компаний захотят работать в России через три года
Все больше компаний Запада захотят работать в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Netley Group Майкла Годдарда.
По его словам, это произойдет в следующие три-пять лет. Как отметил эксперт, многие компании уже ищут альтернативные способы работать с РФ из-за огромных возможностей для развития индустрий, от технологий до туризма.
Также важным фактором для бизнеса является прогресс в развитии торговли и экономические связи Москвы в рамках БРИКС.
Ранее в Венгрии заявили, что европейские компании отказываются уходить из России даже после ввода ограничительных мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru