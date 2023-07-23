Орбан: Западные компании не хотят уходить из России
Европейские компании отказываются уходить из России даже после ввода ограничительных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.
По его словам, это происходит из-за того, что они считают российскую экономику частью общемировой. Глава правительства отметил, что из 1,4 тысячи крупнейших западных компаний только 8,5 процента покинули РФ. Также Орбан указал, что Европа страдает из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики, закупая энергоносители вдвое дороже.
Ранее премьер заявил, что Украина потеряла суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru