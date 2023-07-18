СМИ: Durex и Vanish останутся в России

По словам источников канала, ранее заявления об уходе делал бывший CEO Лаксман Нарасимхан, который покинул компанию в сентябре прошлого года. С тех пор никаких новых решений относительно работы в России компания не принимала.

В марта 2022 года «Рекитт Бенкизер» также сообщала, что останавливает все рекламные контракты, продвижение и спонсорские проекты в России, а также замораживает все инвестиции в страну.

Накануне стало известно, что шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены, в том числе под брендами Zewa, Libresse и Libero, продала свой бизнес в России.





