В России сверхприбыль банков могут обложить налогом
В преддверии бюджетных прений депутаты Госдумы активно ищут новые источники государственных доходов, сообщают «Известия».
Один из вариантов — разовый налог на сверхприбыль банков. Соответствующий проект закона внесут в Думу 18 сентября. По словам парламентариев, доходы финансовых учреждений за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству.
По словам экономистов, данная сумма покроет только 5% дефицита бюджета. В «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, что банки тратят эти средства на кредитование экономики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
