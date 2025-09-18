В России сверхприбыль банков могут обложить налогом

Один из вариантов — разовый налог на сверхприбыль банков. Соответствующий проект закона внесут в Думу 18 сентября. По словам парламентариев, доходы финансовых учреждений за последние два года выросли в разы, поэтому часть из них — 200 млрд рублей — они должны отдать государству.

По словам экономистов, данная сумма покроет только 5% дефицита бюджета. В «Единой России» и «Новых людях» ее восприняли со скепсисом, отмечая, что банки тратят эти средства на кредитование экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

