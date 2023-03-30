СМИ: американская Kraft Heinz нашла покупателя на российский бизнес

В сделку войдут два предприятия, торговые марки и права на бренд Heinz Baby.

Kraft Heinz планирует завершить продажу бизнеса летом текущего года. Перед этим сделку должны одобрить регуляторы.

После продажи бизнеса компания сфокусируется на развитии ассортимента кетчупов и соусов. Продукцию продолжат выпускать на заводе в Ленинградской области.

По данным газеты «Ведомости», активы немецкого концерна Henkel в РФ могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital и основатели фонда «Эльбрус капитал», передает НСН.

