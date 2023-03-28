СМИ назвали возможных покупателей российских активов Henkel

Ранее Henkel заявила о намерении продать бизнес в РФ до конца марта. В компании также сообщили о планах свернуть «бизнес-деятельность» в стране к концу первого квартала года, указывает телеканал «360».

По данным «Ведомостей», немецкий концерн уже находится на завершающей стадии продажи активов. Имя возможного покупателя не называется, пишет РИА ФАН.

«Однако 11 заводов компании Henkel может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры ... «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital ... также основатели фонда "Эльбрус капитал"», — отмечает издание.

Источник газеты отмечает, что сделка по продаже бизнеса Henkel будет предусматривать возможность обратного выкупа активов концерна в России.

